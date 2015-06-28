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"أوقاف السويس": علينا استلهام الدروس من ذكرى العاشر من رمضان

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"أوقاف السويس": علينا استلهام الدروس من ذكرى العاشر من رمضان "أوقاف السويس": علينا استلهام الدروس من ذكرى العاشر من رمضان
قال الدكتور كمال بربرى وكيل وزارة الأوقاف فى السويس، خلال تلك الأيام المباركة فى الشهر الكريم تمر بنا فى هذه الأيام ذكرى عطرة، ألا وهى ذكرى العاشر من رمضان وهى ذكرى عزيزة ليس على كل مصرى فقط، ولكن عزيزة على العالم الإسلامى والعربى أيضًا.

وأضاف بربرى، فى بيان لأوقاف السويس: أن تلك الذكرى العطرة انتصر فيها جنودنا البواسل وهم صائمون على العدو الصهيونى المتغطرس، ولقد استطاع جنود اجتياح وتدمير أعتى مانع عرفه التاريخ وقعوا على صفحاته بحروف من نور.. إنهم خير أجناد الأرض وأنهم أقوياء بإيمانهم بربهم، وأن الصوم كان لهم زاد فى المعركة التى لم يقع مثلها فى التاريخ الحديث.

وأكد بربرى، أن معركة العاشر من رمضان يجب أن نقف أمامها طويلاً نستلهم منها الدروس والعظات والعبر، لقد دمر جنودنا بفضل الله أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر.

ودعا بربرى أئمة فى السويس، أن يحتفوا بهذه الذكرى فى مساجدهم حتى تعرف الأجيال القادمة ما فعل آباؤهم وأجداهم فى القوات المسلحة المصرية، ووجه وكيل الأوقاف فى السويس مديرى الإدارات باختيار المساجد الكبرى فى كل حى، للمشاركة فى الاحتفاء بتلك الذكرى العطرة.

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مصر 365

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