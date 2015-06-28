مؤسسة "حارتنا" توزع "شنط" رمضان بالإسكندرية بالتعاون مع القوات المسلحة

قامت مساء أمس السبت مؤسسة حارتنا المصرية لتنمية المجتمع بتوزيع كرتونة رمضان بالتعاون مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية على أهالى منطقة شوتس بالإسكندرية، وتحتوى كل كرتونة على (سكر – أرز – مكرونة – شاى – زيت - سمنة – قمر الدين – مكسرات – بقوليات).

من جانبه قال إيهاب زكريا – رئيس مجلس إدارة مؤسسة حارتنا المصرية إن المؤسسة قد قامت بتوزيع 100 كرتونة مواد تموينية من مستلزمات شهر رمضان على الأهالى المحتاجين، وذلك للمشاركة فى رفع المعاناة عن محدودى الدخل، ومشاركتهم السعادة فى هذا الشهر الكريم، ونوه أن القوات المسلحة هى من قامت بتعبئة وإغلاق كل كرتونة، وأن المؤسسة قامت بحصر الحالات المحتاجة وإيصال الكرتونة إليهم فى أماكنهم.

وناشد إيهاب زكريا منظمات المجتمع المدنى بضرورة زيادة الأعمال الخيرية المباشرة التى تصل إلى يد المواطنين لرفع المعناة عن كاهلهم، فإن أعداد المواطنين تحت خط الفقر قد زاد بطريقة كبيرة، وأن الحكومة تحاول جاهدة لحل هذه الأزمة عن طريق خطط سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، ولكن الحكومة بمفردها دون مشاركة المنظمات المدنية لن تكون قادرة على سد احتياجات المواطنين.

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