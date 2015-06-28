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جاكسون مارتينيز: أتمنى تحقيق نفس نجاح فالكاو مع أتليتكو

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جاكسون مارتينيز: أتمنى تحقيق نفس نجاح فالكاو مع أتليتكو جاكسون مارتينيز: أتمنى تحقيق نفس نجاح فالكاو مع أتليتكو

(إفي): أكد المهاجم الكولومبي جاكسون مارتينيز انتقاله إلى نادي أتليتكو مدريد لكرة القدم، بعقد يمتد لأربعة مواسم، متمنيا أن يحقق مع الفريق الإسباني نفس النجاح الذي حظي به مواطنه راداميل فالكاو (2011-2013).

وقال جاكسون لوسائل الإعلام، بعد خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في دور الثمانية لبطولة (كوبا أمريكا 2015) بتشيلي الجمعة"أتمنى أن أكون كولومبيا آخر يحظى بنجاح فالكاو".

وأوضح المهاجم المنتقل من صفوف بورتو البرتغالي أنه تحدث مع مديره الفني المستقبلي، الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني، وأشار إلى أن أحد التحديات التي تواجهه في ناديه الجديد يتمثل في التأقلم على "طريقة اللعب المختلفة تماما" عما كان عليه الحال مع ناديه السابق.

وأوضح جاكسون، الذي سيوقع عقدا لأربعة أعوام، أن الصفقة تمت مقابل قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، أي 35 مليون يورو.

وعلى العكس أعرب اللاعب عن عدم رضاه عن أدائه في مباراة الأرجنتين، التي شارك فيها أساسيا، حيث لم يكن هناك "إبداع في اللعب" على حد قوله، وكان عليه الصراع على العديد من الكرات.

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