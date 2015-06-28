بورتو يشتري 30% من حقوق انتقال ياسين براهيمي

(إفي): بات نادي بورتو البرتغالي يستحوذ على نصف حقوق انتقال الجزائري ياسين براهيمي بشرائه 30% من حقوقه من صندوق استثمار "دويان سبورتس" مقابل دفع 3.8 ملايين يورو.

وأعلن النادي اليوم السبت عن شراء 30% من حقوق اللاعب في بيان أرسله لهيئة الرقابة على البورصة البرتغالية، بعد إجباره على تقديم كشف بحساباته لكونه شركة يتم التداول عليها في البورصة.

كان فريق المدرب جولين لوبيتيجي قد اشترى قبل عام 100% من حقوق اللاعب من غرناطة مقابل 6.5 ملايين يورو.

ولكن بعدها بأسبوع باع 80% من حقوق انتقاله لصندوق استثمار "دوين سبورتس" مقابل خمسة ملايين يورو.

وتتكرر مثل هذه العمليات في الأندية الكبرى بالبرتغال التي تبرر حاجتها للجوء لها بسبب انخفاض إيرادتها من بيع قمصان اللاعبين والتذاكر بالمقارنة مع فرق أوروبية كبيرة من أجل تعزيز صفوفها والاستمرار في المنافسة بأعلى الكستويات.

وبعد ظهور براهيمي بمستوى كبير مع "التنانين" الموسم الماضي، سيتمكن بورتو من الاستفادة ماليا في حال بيعه بعد ذلك.

ويقدر بورتو سعر براهيمي حاليا بـ12 مليون يورو.