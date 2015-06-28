أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رونالدو يرد على شائعات رحيله عن ريال مدريد

Google+ Print
رونالدو يرد على شائعات رحيله عن ريال مدريد رونالدو يرد على شائعات رحيله عن ريال مدريد

(إفي): كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني حاجز الصمت الذي فرضه منذ فترة مع وسائل الاعلام المختلفة حيث أكد في تصريحات صحفية من عطلته التي يقضيها في ميامي على شعوره بالسعادة مع نادي ريال مدريد الإسباني.

ونشرت صحيفة (آبولا) البرتغالية اليوم تصريحات لرونالدو قال فيها إنه قرر القيام باستثناء معها للتعبير عن مشاعره وانطباعاته.

وقال كريستيانو "لم أتحدث مع أحد من الصحافة مؤخرا، قمت الآن باستثناء مع (آبولا) للتأكيد أن كل الأنباء التي نشرت بخصوصي كاذبة وحاولت فقط خلق نزاع بيني وريال مدريد".

وأضاف اللاعب "أنا سعيد في ريال مدريد وواثق من أن الموسم المقبل سيكون مليئا بالنجاحات، أكررها مجددا ريال مدريد أفضل نادي في العالم وأرغب في الفوز بالمزيد من الأشياء معه".

وكان كريستيانو قاطع وسائل الاعلام التي تسببت في حملة ضده بعد نشر صور من حفل عيد ميلاده الذي أعقب الهزيمة برباعية نظيفة من أتلتيكو مدريد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع