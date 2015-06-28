رونالدو يرد على شائعات رحيله عن ريال مدريد

(إفي): كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني حاجز الصمت الذي فرضه منذ فترة مع وسائل الاعلام المختلفة حيث أكد في تصريحات صحفية من عطلته التي يقضيها في ميامي على شعوره بالسعادة مع نادي ريال مدريد الإسباني.

ونشرت صحيفة (آبولا) البرتغالية اليوم تصريحات لرونالدو قال فيها إنه قرر القيام باستثناء معها للتعبير عن مشاعره وانطباعاته.

وقال كريستيانو "لم أتحدث مع أحد من الصحافة مؤخرا، قمت الآن باستثناء مع (آبولا) للتأكيد أن كل الأنباء التي نشرت بخصوصي كاذبة وحاولت فقط خلق نزاع بيني وريال مدريد".

وأضاف اللاعب "أنا سعيد في ريال مدريد وواثق من أن الموسم المقبل سيكون مليئا بالنجاحات، أكررها مجددا ريال مدريد أفضل نادي في العالم وأرغب في الفوز بالمزيد من الأشياء معه".

وكان كريستيانو قاطع وسائل الاعلام التي تسببت في حملة ضده بعد نشر صور من حفل عيد ميلاده الذي أعقب الهزيمة برباعية نظيفة من أتلتيكو مدريد.