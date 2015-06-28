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وكيل أعمال باكا يؤكد: اختار الانتقال لميلان

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وكيل أعمال باكا يؤكد: اختار الانتقال لميلان وكيل أعمال باكا يؤكد: اختار الانتقال لميلان

أكد سيرجيو باريلا وكيل أعمال المهاجم الكولومبي ولاعب سيفيليا الإسباني كارلوس باكا أن الأخير اختار الانتقال إلى صفوف ميلان.

وجذب باكا أنظار العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم توتنام، ليفربول، وميلان بعدما سجل 28 هدفا خلال الموسم الجاري مع سيفيليا وقاده للتتويج بالدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.

وتحدث وكيل أعمال اللاعب الكولومبي لموقع "ميلان نيوز" قائلا:"أستطيع أن أؤكد أن باكا توصل لاتفاق مع إدارة ميلان".

وتابع"كارلوس اختار الأفضل لمستقبله، هو سعيد جدا في الوقت الحالي".

وبسؤاله عن مدة التعاقد رفض وكيل أعمال باكا الرد على ذلك التساؤل، مطالبا من يريد معرفة التفاصيل بتوجيه ذلك السؤال لإدارة النادي الإيطالي.

في الوقت ذاته أشار الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن أدريانو جالياني رئيس نادي ميلان توصل لاتفاق مع نظيره في سيفيليا حيث يدفع الروسونيري 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لباكا من أجل الظفر بتوقيعه.

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