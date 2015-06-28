بالفيديو - راموس عن ركلة جزاء بانينكا: لو لم أسجلها لما عدت لإسبانيا

في الـ25 من أبريل عام 2012 أضاع سيرخيو راموس ركلة ترجيح في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لريال مدريد أمام بايرن ميونيخ، وذهبت تصويبته خارج الملعب لدرجة جعلت جميع وسائل الإعلام تسخر منه آنذاك.

ولكن بعد تلك الركلة بشهرين وبالتحديد في الـ27 من يونيو وفي نصف نهائي يورو 2012، سدد راموس ركلة ترجيح رائعة على طريقة بانينكا لإسبانيا أمام البرتغال، مما جعل نفس الذين سخروا منه يشيدون بقدرته على تسجيلها بنجاح.

وبعد مرور 3 أعوام على ذكرى تلك ركلة الجزاء تحدث راموس عن كواليس ما دار قبل تسجيله تلك الركلة في نصف نهائي اليورو وذلك في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية.

وتحدث مدافع ريال مدريد قائلا:"خيسوس نافاس وراؤول ألبيول هما اللاعبان الوحيدان اللذان عرفا بأنني سأقوم بتسديد ركلة الترجيح بتلك الطريقة".

وتابع"أبلغت ألبيول بأنني سأسدد ركلة الترجيح على طريقة بانينكا، واتهمني آنذاك بالجنون".

وأضاف"كنت أود تسديد ركلة ترجيح بتلك الطريقة خلال العديد من السنوات الماضية، واعتقدت أن الوقت كان مناسبا أن أسددها في ذلك اليوم".

وأتم ضاحكا" أشكر الله على نجاحي في تسجيل هدفا منها، وإلا لم أكن لأعد إلى إسبانيا".