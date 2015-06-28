أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - راموس عن ركلة جزاء بانينكا: لو لم أسجلها لما عدت لإسبانيا

Google+ Print
بالفيديو - راموس عن ركلة جزاء بانينكا: لو لم أسجلها لما عدت لإسبانيا بالفيديو - راموس عن ركلة جزاء بانينكا: لو لم أسجلها لما عدت لإسبانيا

في الـ25 من أبريل عام 2012 أضاع سيرخيو راموس ركلة ترجيح في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لريال مدريد أمام بايرن ميونيخ، وذهبت تصويبته خارج الملعب لدرجة جعلت جميع وسائل الإعلام تسخر منه آنذاك.

ولكن بعد تلك الركلة بشهرين وبالتحديد في الـ27 من يونيو وفي نصف نهائي يورو 2012، سدد راموس ركلة ترجيح رائعة على طريقة بانينكا لإسبانيا أمام البرتغال، مما جعل نفس الذين سخروا منه يشيدون بقدرته على تسجيلها بنجاح.

وبعد مرور 3 أعوام على ذكرى تلك ركلة الجزاء تحدث راموس عن كواليس ما دار قبل تسجيله تلك الركلة في نصف نهائي اليورو وذلك في تصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية.

وتحدث مدافع ريال مدريد قائلا:"خيسوس نافاس وراؤول ألبيول هما اللاعبان الوحيدان اللذان عرفا بأنني سأقوم بتسديد ركلة الترجيح بتلك الطريقة".

وتابع"أبلغت ألبيول بأنني سأسدد ركلة الترجيح على طريقة بانينكا، واتهمني آنذاك بالجنون".

وأضاف"كنت أود تسديد ركلة ترجيح بتلك الطريقة خلال العديد من السنوات الماضية، واعتقدت أن الوقت كان مناسبا أن أسددها في ذلك اليوم".

وأتم ضاحكا" أشكر الله على نجاحي في تسجيل هدفا منها، وإلا لم أكن لأعد إلى إسبانيا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي