اجتماع التنسيق البيئي يوصي بتطوير منظومة جودة الهواء

أوصى الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق البيئي، بأهمية تطوير منظومة عمل متكاملة في مجال جودة الهواء ووضع معايير وطنية لمواصفات ومواقع محطات قياس نوعية الهواء بالإضافة إلى أهمية تطوير الخطط والبرامج التصحيحية في مختلف المجالات البيئية.

كما أوصى بضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية والسلطات المحلية وتوحيد آلية العمل بما في ذلك تبادل البيانات والتقارير البيئية وذلك لتعزيز إطار العمل البيئي في الدول تحقيقاً للمؤشرات الوطنية المستهدفة بحلول عام 2021.

وكان معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ترأس الاجتماع لجنة العليا للتنسيق البيئي، الذي عقد بديوان الوزارة بدبي بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية بالدولة.

ويأتي عقد الاجتماع في إطار متابعة مستجدات سير عمل اللجنة وتقييم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ السياسات وخطط العمل البيئي المقترحة ..

والتي انبثق عنها في الاجتماع الأول أربع لجان فرعية منبثقة من اللجنة العليا، وتتوافق مع مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وهي اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، واللجنة الوطنية للتثقيف والتوعية، واللجنة الوطنية لجودة الهواء، واللجنة الوطنية لإدارة النفايات والمواد الخطرة.

تكثيف الجهود

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن تشكيل هذه اللجنة سيحفز الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة وتترجم التزامها بالسير على خطى منهجية الجيل الرابع من منظومة التّميز الحكومي التي تعد الأولى من نوعها في العالم.

وأشار ابن فهد إلى أهمية تعزيز دور كفاءة الجهات الاتحادية والمحلية، ودفع عجلة التنمية والتقدم والابتكار في مختلف المجالات البيئية، مؤكداً السعي الدؤوب إلى تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من خلال وضع مبادرات ومشاريع مبتكرة تؤسس لمرحلة جديدة من الاستدامة البيئية في الدولة.

أعضاء اللجنة

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا للتنسيق البيئي هناء السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، والدكتور جابر الجابري نائب أمين عام هيئة البيئة بأبوظبي، والمهندس سالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع الرقابة والصحة والسلامة ببلدية دبي..

والدكتور سيف الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، والمهندس خالد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة ببلدية عجمان، وأصيلة المعلا مديرة إدارة الخدمات العامة والبيئة ببلدية الفجيرة، وسالم خلفان مدير بلدية فلج المعلا.

كما حضره من جانب وزارة البيئة والمياه عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة والمهندسة مريم سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة.