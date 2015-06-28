هزاع بن زايد يحضر مأدبة إفطار عبيد محمد الكعبي بالعين

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مأدبة إفطار أقامها الفريق الركن المتقاعد عبيد محمد الكعبي تكريما لسموه بمنزله بمنطقة المسعودي بمدينة العين.

وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية والسعادة وعلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بالخير واليمن والبركات، وعلى شعب الإمارات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

كما تبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية في فضائل شهر رمضان المبارك الذي يحث على تعزيز التواصل بين الأسر والأهل والأصدقاء ويزيد من أواصر المحبة والتراحم فيما بينهم.

من جانبهم أعرب الحضور عن سعادتهم بالزيارة الكريمة لسموه التي تجسد السمات الأصيلة للعادات والتقاليد الإماراتية في هذا الشهر الفضيل.