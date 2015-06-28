مرتضى منصور: التجديد لفيريرا؟ استخدمت ورقة ميدو للضغط عليه

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يخذل جماهير فريقه بمطالبها بالإبقاء على المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا.

وينتهي تعاقد المدرب البرتغالي مع الزمالك في الـ11 من شهر يوليو المقبل، وألمح منصور في وقت سابق أن فيريرا لم يجدد تعاقده، وأن أحمد حسام "ميدو" جاهزا ليكون هو المدرب الجديد للفرسان.

وتحدث منصور لقناة صدى البلد عقب فوز الزمالك على الصفاقسي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الكونفدرالية قائلا:"أريد التجديد لفيريرا لمدة موسم آخر".

وتابع"لن أخذل جماهير الزمالك في ظل رغبتها في بقاء فيريرا مدربا للفريق".

وبسؤاله عن لماذا كان يصرح سابقا بأن ميدو سيكون مدرب الزمالك الجديد، أجاب"التأكيد بأن هناك جهاز فني جديد مستعد لتولي المسؤولية حال رحيل فيريرا كان ورقة ضغط".

وأوضح"كان يجب أن يكون موقفي قوي في المفاوضات، وأن فيريرا عليه أن يعي أن الزمالك يمكنه السير بدون وجوده، ومع وجود مدرب آخر".

وأتم"عقب انتهاء الفريق من لقاء الإسماعيلي سوف أجتمع مع فيريرا للتحدث حول بقائه موسم آخر".