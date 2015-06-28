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نجيب ساويرس: استشعرت الصدق والإصرار فى كلام السيسى بمأدبة "تحيا مصر"

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نجيب ساويرس: استشعرت الصدق والإصرار فى كلام السيسى بمأدبة "تحيا مصر" نجيب ساويرس: استشعرت الصدق والإصرار فى كلام السيسى بمأدبة "تحيا مصر"
قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "استنتجت ثلاث رسائل من كلام الرئيس أمس خلال مأدبة إفطار "تحيا "، الأولى أن نشارك جميعًا فى فرحة هذا الشعب لأنه يحتاج أن يشعر بانتصارات وإنجازات فى أقرب فرصة، لأنه صبر مدة طويلة، مضيفًا: شعرت فى كلام الرئيس بالصدق والإصرار والتحفيز .

وأضاف ساويرس عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، على فضائية "اليوم، أن الرسالة الثانية: يجب أن نعتمد على أنفسنا ومش لازم نعتمد على غيرنا ولازم الناس تصحى وتفوق وإزاى كل واحد يساهم فى مجالة وبقدراته".

وأكد رجل الأعمال أن الرسالة الثالثة، المستنتجة من كلام الرئيس السيسى: يجب علينا جميعًا أن نساهم فى الوضع الحالى وكل واحد فى مكانه وكل واحد بطريقته لأن دى مسئولية مجتمعة وأن الفشل سيعود علينا جميعًا.

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مصر 365

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