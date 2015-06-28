"الصحة": انتظام صرف "سوفالدى" بمراكز الكبد بعد انتهاء أزمة "الدولار"

أكد الدكتور عادل الدكتور عدوى وزير الصحة، انتظام صرف أدوية فيرس سى للمرضى بمراكز الكبد على مستوى الجمهورية، بعد انتهاء أزمة عدم توافر العملة الصعبة بالبنك المركزى، لتوريد عقار سوفالدى للمراكز.

وقال الدكتور عادل الدكتور عدوى وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع الشركات لتوريد عقارى هارفونى وفاكيرا الخاصين بعلاج مرضى فيرس سى.

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