إطلاق صفحة رسمية لصندوق تحيا مصر على "فيس بوك" تحت شعار "مصر كلها هتتحرك"

أطلقت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر ، صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت شعار "مصر كلها هتتحرك"، امتدادًا لموقعها الرسمى لتيسير التواصل مع الجمهور، وتلقى الشكاوى والاقتراحات والتبرعات من خلالها كـ"نافذة جديدة" للصندوق.

وتتخذ الصفحة خلفية لها صورة من العشوائيات فى مصر كُتب عليها "مش هنسيب العشوائيات" فى إشارة إلى نية الصندوق فى العمل على تطوير العشوائيات وتبنى ما فى ملف العشوائيات من مشكلات لإيجاد حلول لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد حضر مأدبة الإفطار، التى أقامها مجلس أمناء صندوق تحيا مصر اليوم، السبت، بحضور كبار شخصيات الدولة، وفى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الأعمال والإعلاميين والمفكرين والسياسيين.

كما حضر مأدبة الإفطار وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق صدقى صبحى، وهشام رامز محافظ البنك المركزى، ولفيف من الوزراء، وكل من نجيب ساويرس ومحمد الأمين أعضاء صندوق تحيا مصر.