أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إطلاق صفحة رسمية لصندوق تحيا مصر على "فيس بوك" تحت شعار "مصر كلها هتتحرك"

Google+ Print
إطلاق صفحة رسمية لصندوق تحيا مصر على "فيس بوك" تحت شعار "مصر كلها هتتحرك" إطلاق صفحة رسمية لصندوق تحيا مصر على "فيس بوك" تحت شعار "مصر كلها هتتحرك"
أطلقت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا ، صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت شعار "مصر كلها هتتحرك"، امتدادًا لموقعها الرسمى لتيسير التواصل مع الجمهور، وتلقى الشكاوى والاقتراحات والتبرعات من خلالها كـ"نافذة جديدة" للصندوق.

وتتخذ الصفحة خلفية لها صورة من العشوائيات فى مصر كُتب عليها "مش هنسيب العشوائيات" فى إشارة إلى نية الصندوق فى العمل على تطوير العشوائيات وتبنى ما فى ملف العشوائيات من مشكلات لإيجاد حلول لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد حضر مأدبة الإفطار، التى أقامها مجلس أمناء صندوق تحيا مصر اليوم، السبت، بحضور كبار شخصيات الدولة، وفى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الأعمال والإعلاميين والمفكرين والسياسيين.

كما حضر مأدبة الإفطار وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق صدقى صبحى، وهشام رامز محافظ البنك المركزى، ولفيف من الوزراء، وكل من نجيب ساويرس ومحمد الأمين أعضاء صندوق تحيا مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا