صرخة استنكار لروائي تونسي في وجه عري دراما تونس الرمضانية

أطلق الأديب والروائي التونسي د.عبد القادر بن الحاج نصر صرخة فزع واستنكار وإدانة بعد مشاهدته الحلقات الأولى لبعض المسلسلات التونسية، التي تعرض حالياً على مختلف القنوات التلفزيونية.

وتعقيباً على هذا الاستنكار، كتب المخرج في موقع "فيس بوك" رأياً جريئاً، وسجّل موقفاً عبّر فيه عن استيائه من مشاهد العري و"التدني الأخلاقي" وإدانته ذلك، حسب تعبيره.

وقال الروائي عبد القادر متوجّهاً إلى الشعب التونسي: "هل شاهدتم يا سادة ويا سيّدات بعضاً من المسلسلات التّي تعرض على شاشة تلفزاتنا الوطنيّة العامّة والخاصّة؟ هل شاهدتم مظاهر العري والتّدنّي الأخلاقيّ والإباحيّة وانحلال الرّوابط العائليّة والتّصريح بالحقّ في ممارسة الجنس علناً، كلّ ذلك باسم الحريّة التّي هي من مكتسبات الثّورة؟".

وأضاف : "هل شاهدتم على شاشة تلفزاتنا ما يعرض من عري وما يذاع من ألفاظ بذيئة؟ هل رأيتم الحركات والممارسات الهابطة المسيئة للمشاعر؟ هل رأيتم المواضيع الرّخيصة التّي تعالج وتقدّم للعائلات وهي على موائد الإفطار في الشّهر الفضيل؟".

وتابع عبد القادر بن الحاج نصر المعروف أيضاً كأديب وكاتب وباحث مشهور في تعليقه قائلاً: "هل أصبح المجتمع التّونسي في نظر شركات الإنتاج الدّراميّ والفضائيات نسيجاً من الانحلال الأخلاقيّ والعهر والعري والسّقوط في الدّرك الأسفل من الفساد؟ أكاد أجزم وأنا أتابع بعض المشاهد مكرهاً كارهاً أنّ ما نسمّيه إبداعاً دراميّاً ومسلسلات تلفزيّة يضاهي في مستواه أردأ الإنتاجات السّينمائيّة المتخصّصة في البورنوقرافيا والشّذوذ الجنسيّ والانحطاط الذّي يصل إلى حدّ يستحي المرء من التّصريح به على الورق".

وأضاف: "ألا حدود للشّذوذ الإبداعيّ؟ ألا رقيب في وطننا؟ ألا قانون؟ ألا ضوابط ألا أعراف ألا خوف ألا حياء ألا وطن ألا حكومة ألا رئاسة ألا نوّاب شعب ألا حماة لهذه الأرض من موجة الإساءة إلى المرأة التّونسيّة والرّجل التّونسيّ في كرامته وعزّته وموروثه الثّقافيّ وفكره الضّارب في القدم ودينه؟

هل قبض القراصنة على الثّورة واحتجزوها ودجّنوها وفعلوا بها الفعائل كلّها والدّولة ومؤسّساتها وقوانينها ودستورها وشرائعها الوضعيّة والسّماويّة لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ ألسنا اليوم على قاب قوسين أو أدنى من الهاوية؟

وختم المخرج حديثه قائلاً: لك الله يا تونس ولك قلوب محبّيك ومحبّة الذّين يقدّسون كلّ ذرّة من ذرّات ترابك".

لا شك أن هذا الرأي الشخصي للأديب والروائي عبد القادر بن الحاج نصر سيثير الكثير من الجدل والنقاش بين مؤيدي هذا الموقف ومنتقديه.

يشار إلى أن عبد القادر بن الحاج نصر البالغ من العمر 66 عاماً، سبق وألّف العديد من المسلسلات في أعوام سابقة، من أشهرها: "الحصاد"، و"دروب المواجهة"، و"الحمامة والصقيع"، وقد تمّ إنتاجها وعرضها على القناة الوطنية التونسية.

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