محافظ البحيرة: انتظام الحركة بمجمع مواقف دمنهور بعد الحادث الإرهابى

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، انتظام الحركة بمجمع مواقف دمنهور مشيدًا بجهود مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء محمد فتحى إسماعيل ورجال الحماية المدنية فى سرعة إزالة آثار حادث انفجار عبوة ناسفة فى حامليها وتمشيط منطقة مجمع المواقف والأهداف الحيوية بنطاق المحافظة والتأكيد على عدم وجود أى عبوات ناسفة أخرى.

يذكر أن شخصين كانا يستقلان دراجة بخارية أمس السبت أمام مجمع مواقف دمنهور وبحوزتهما عبوة ناسفة ونتيجة لاختلال عجلة القيادة اصطدمت الدراجة بأتوبيس تابع لشركة ميسا الموجود على جانب الطريق الأمر الذى أدى إلى إنفجار العبوة وتحول جثث الشخصين إلى أشلاء.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والبحث الجنائى بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث إلى موقع الحادث وتم استدعاء فريق من النيابة العامة للتحقيق في الحادث وتم عمل مسح شامل للمنطقة للتعرف على ملابسات الحادث وهويه القتيلان ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات أو تلفيات سوى تحطم جزء من الجانب الايسر للأتوبيس الذى اصطدمت به الدراجة البخارية.