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إصابة 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد بالعاصمة اليمنية صنعاء

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إصابة 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد بالعاصمة اليمنية صنعاء إصابة 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة قرب مسجد بالعاصمة اليمنية صنعاء
أصيب أربعة أشخاص اليوم السبت جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت بالقرب من مسجد فى العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية ، إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مسجد الوزير الواقع فى سوق "عنقاد" بصنعاء، ما أدى إلى وقوع أربع إصابات.

وأشارت المصادر إلى أن العبوة زرعت فى سيارة كانت بالقرب من المسجد. ولم تتبن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وشهدت العاصمة صنعاء خلال الاسبوعين الماضيين عدة انفجارات استهدفت مساجد يرتادها الحوثيون، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وتبنى تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تلك الانفجارات.
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