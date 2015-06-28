عزام الأحمد يزور القاهرة للقاء قيادات مصرية لبحث مستقبل المصالحة الفلسطينية

أكدت مصادر مطلعة أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة عزام الأحمد، سيصل إلى القاهرة غدًا الأحد لحضور اجتماعات البرلمان العربى.

وأشارت المصادر لموقع دنيا الوطن الفلسطينى، مساء اليوم، أن عزام الأحمد سيلتقى قيادات أمنية بارزة للتباحث حول المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية القادمة.

يذكر أن المهلة التى ألزمت بها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اللجنة المكلفة بمتابعة التشاور مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، غدًا الاثنين، فيما تشير مصادر إلى أن الرئيس أبو مازن أصر على مهلة الأسبوع وقد يتم الإعلان عن تعديل وزاري فى نهاية الأسبوع على أقصى تقدير خاصة مع اشتراطات حركة حماس.

وتوقعت المصادر أن يقوم الأحمد بلقاء بـ"موسى أبو مرزوق" في القاهرة للتباحث حول تشكيل الحكومة القادمة.

"حماس": لا بديل عن مصر لإتمام المصالحة مع فتح وإنهاء انقسام غزة والضفة

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