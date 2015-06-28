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وزير الدولة الكويتى: دول عربية وأجنبية تساعدنا فى مواجهة الإرهاب

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وزير الدولة الكويتى: دول عربية وأجنبية تساعدنا فى مواجهة الإرهاب وزير الدولة الكويتى: دول عربية وأجنبية تساعدنا فى مواجهة الإرهاب
قال وزير الدولة الكويتى، محمد العبد الصباح، إن التعاون الأمنى والاستخبارى بين دول مجلس التعاون الخليجى قائم منذ ما يقرب من 20 عامًا، لافتًا إلى أنه تلقى معلومات مهمة من إحدى الشخصيات الكبيرة بدول المجلس، وذكر قائلاً: "قمت بإيصالها إلى الجهات الأمنية.. التعاون بين الدول الأشقاء والدول الغربية قائم على قدم وساق.. بعض العناصر الأجنبية قامت بمساعدتنا فى تحليل الحمض النووى وتوضيح بعض الصور وتوضيح بعض المعلومات المخفية" فى إشارة منه إلى الحادث الإرهابى الذى تعرض له مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر أثناء تأدية المصلين صلاة أمس الجمعة ما أدى إلى استشهاد 27 شخصًا وإصابة نحو 277 آخرين.

وأضاف "الصباح" خلال اتصال هاتفى بفضائية "سكاى نيوز" عربية، أن بلاده ستوحد جهودها مع المجتمع الدولى لمحاربة التطرف والإرهاب إلى جانب تكثيف التعاوننا مع الأشقاء فى مجلس التعاون للتصدى للإرهاب.


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