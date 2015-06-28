مقتل مجند من حرس الحدود السعودى بمنطقة جازان الحدودية مع اليمن

قال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية ، إن قوات حرس الحدود بقطاع الحرث بمنطقة جازان تعرضوا لقذائف عسكرية من داخل الأراضى اليمنية، مما نتج عنه استشهاد الجندى أول "فيصل محمد بالقاسم مقعدى".

وبحسب وكالة "واس" أشار المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، إلى أن أحد المجندين بالمنطقة تعرض للإصابة نتيجة للقذف من قبل الأراضى اليمنية وتم نقله إلى المستشفى .

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