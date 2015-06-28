رئيس الحكومة التونسية يبحث سبل التعبئة الوطنية ضد الإرهاب

التقى رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم السبت، فى قصر الحكومة بالقصبة، الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.

وذكر المركز الإعلامى للحكومة التونسية أن اللقاءات تناولت ملابسات العملية الإرهابية التى استهدفت يوم أمس الجمعة أحد الفنادق بمدينة سوسة، كما تناولت السبل الكفيلة بتحقيق تعبئة وطنية شاملة لمجابهة الإرهاب ومعاضدة جهود المؤسستين الإمنية والعسكرية للقضاء على هذه الآفة.

وأكد رئيس الحكومة التونسية أن "العملية الإرهابية الشنيعة التي استهدفت عددًا من ضيوف تونس من السياح لن تزيد الحكومة إلا إصرارًا على مواصلة الحرب بدون هوادة من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره"

واستعرض الصيد، مضمون الخطة التى أقرتها الحكومة التونسية لتعزيز إجراءات وآليات الوقاية من الإرهاب، وتجفيف منابعه وتكثيف النسيج الأمنى وتعقب العناصر الإرهابية ، والقضاء عليها إلى جانب التصدى لمظاهر التعصب والتطرف، وتطبيق القانون على كل من يتنكر بالأقوال أو الأفعال لمبادئ الدستور والنظام الجمهورى والدولة المدنية.

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