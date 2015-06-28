وصول 8 جثامين من ضحايا تفجيرات الكويت إلى مدينة النجف العراقية

وصلت إلى مدينة النجف العراقية، اليوم الأحد، طائرة خاصة تقل جثامين ثمانية من شهداء التفجير الإرهابى الذى ضرب مسجد الإمام الصادق فى الكويت، حملت الطائرة على متنها وفد من المشيعين من أهالى الضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن وزير الشباب والرياضة العراقى، عبد الحسين عبطان ووزير الموارد المائية، محسن عصفور، محافظ النجف، عدنان الزرفى، عدد من المسئولين والشخصيات الدينية في المحافظة.

وذكر وزير الشباب والرياضة العراقى أن "كلنا أمل أن يفوت أشقاؤنا الفرصة على الجماعات الإرهابية بالوقوف صفًا واحدًا وأن يتلفوا حول قيادة الكويت إليه فنحن أكتوينا بناره".

وأشار إلى أنه "سبق أن وقف الشعب الكويتى أمام امتحان صعب تعرض له أيام غزو نظام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين وكانت وقفته بصلابة أمام هذا العدوان ونجح من خلال تلاحمه ووقوفه صفًا واحدًا فى تخطى الأزمة وبكل تأكيد سيتخطى اليوم هذه الأزمة ثانية ولن يسمح بإحداث شرخ فى وحدته لأن تلاحم الشعب يجب أن يكون عنوانًا أبرز".

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