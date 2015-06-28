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إسعاف كفر الشيخ: 1600 وظيفة جديدة بالمرفق من خلال التنظيم والإدارة

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إسعاف كفر الشيخ: 1600 وظيفة جديدة بالمرفق من خلال التنظيم والإدارة إسعاف كفر الشيخ: 1600 وظيفة جديدة بالمرفق من خلال التنظيم والإدارة
أكد الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إنه جار تطوير 11 مركز عمليات إسعاف رئيسية على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات للإعلان عن 1600 وظيفة قائد سيارة إسعاف خلال الفترة القادمة، وسيتم الإعلان عنها.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الهيئة بفندق القوات المسلحة حضره الدكتور مصطفى غنيمة رئيس هيئة العمليات بالإسعاف، والدكتور أحمد الجنزورى مدير عام هيئة الإسعاف بكفرالشيخ، والدكتور لطفى عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، ورؤساء مرفق الإسعاف على مستوى قطاع الدلتا والإسكندرية، وعدد من المسعفين والعاملين بمرفق إسعاف كفر الشيخ وعدد من الصحفيين.

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مصر 365