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مدير أمن أسوان يوزع وجبات إفطار على ركاب سودانيين بأتوبيس تعرض للعطل

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مدير أمن أسوان يوزع وجبات إفطار على ركاب سودانيين بأتوبيس تعرض للعطل مدير أمن أسوان يوزع وجبات إفطار على ركاب سودانيين بأتوبيس تعرض للعطل
قام اللواء محمد مصطفى، مدير أمن أسوان، بجولة مرورية خلال الساعات الماضية شملت كمين طريق أبو سمبل السياحى وكمين كركر جنوب أسوان كان برفقته العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية والعقيد عصام هلال مأمور قسم أول أسوان وبعض قيادات وضباط المديرية.

وأثناء المرور تلاحظ تعطل أتوبيس ركاب قادم من جمهورية السودان إلى مدينة أسوان بالقرب من مطار أسوان الدولى على الطريق الصحراوى المتجه إلى مدينة أبو سمبل وذلك قبل أذان المغرب بحوالى (20 دقيقة) حيث تفقد مدير الأمن الأتوبيس والذى كان يقل (30) راكبًا سودانى الجنسية وتم تقديم الوجبات للأخوة السودانيين.

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مصر 365