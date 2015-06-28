محافظ الغربية يعتمد تنسيق الثانوية العامة لقبول 48 ألف طالب

اعتمد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية تنسيق القبول للمرحلة الثانوية العامة للتعليم العام والخاص والتعليم الثانوى الفنى والتجارى والزراعى والفندقى للعام الدراسي 215/2015 لقبول 48 ألف طالب.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالغربية 230 درجة للقبول بالثانوى العام و176درجة للقبول بالتعليم الثانوى الخاص و175درجة للقبول بالتعليم الثانوى الصناعى بنين نظام الـ3سنوات و190درجة للقبول بالتعليم الثانوى الصناعى للبنات بنظام الـ3سنوات و175درجة للتعليم الثانوى الصناعى بنات بنظام الـ5سنوات و160درجة للقبول بالتعليم الثانوي الزراعى بنين وبنات و210 درجات للتعليم الفنى التجارى الفندقى بنظام الـ5 سنوات و165درجة للتعليم الفنى التجاري بنظام الـ5 سنوات و150درجة للتعليم التجارى بنظام الـ3 سنوات بنين وبنات و200 درجة للتعليم الفندقي 3 سنوات و5 سنوات للبنين والبنات بالسنطة.