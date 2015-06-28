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بالصور.. احتفالية "آل الشاعر" لتكريم حفظة القرآن الكريم بالأقصر

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شهد اللواء عادل مهران، سكرتير عام محافظة الأقصر، الحفل الذى نظمته مؤسسة آل الشاعر بقاعة مركز المؤتمرات الدولى بمدينة الأقصر، مساء السبت، وذلك لتكريم حفظة القرآن الكريم، بحضور العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، ووكيل وزارة الأوقاف، ووليد الشاعر، منظم مسابقة "آل الشاعر"، للقرآن الكريم وقيادات الأوقاف والأزهر.

وحثّ سكرتير عام محافظة الأقصر على استمرار تقدير وتكريم حفظة القرآن الكريم مقدما تحيات محافظ الأقصر محمد بدر للقائمين على المؤسسة وحفظة كتاب الله، متمنيا لمصر الخير وتخطيها لكل الصعاب.

وقال أحمد الخطيب، منسق المسابقة، إنه تم تكريم 800 فائز من حفظة القرآن الكريم، منهم 10 فائزين منهم حاصلين على 99%، وهم كل هند موعود خضرى عبد الله، أروى محمود النوبى، أسماء جابر أحمد على، محمد علام محمد عبد المعطى، آلاء الله بدوى أحمد، فارس مصطفى فؤاد أبو المجد، علاء عربى حامد على، زينب شعبان النوبى عبد الوارث، عبد الله عبد الله النوبى، دنيا صالح محمود الجيلانى".

كما تم تكريم 10 من ذوى الاحتياجات الخاصة من حفظة كتاب الله، هم كل من عبد الله محمد عبد الراضى، محمود ناصر محمود، أحمد جمال عبد الرحيم، عبد الله جميل العادلى، محمد مصطفى صديق، حامد عبد الله حسن، أسماء عبد الفتاح الصغير، عبد الراضى محمد متولي، محمود الحسينى إمبابى".

وأشار وليد الشاعر منظم المسابقة التى تقام للعام الثانى عشر على التوالى إلى أن الجوائز هى 10 رحلات عمرة سيتم التصفية عليهم وإعادة امتحان لهم 5 من العشرة الأوائل، 2 من ذوى الاحتياجات، وواحد من لجنة التحكيم، وواحد من خدام المساجد "الكتاتيب"، والأخير تم ترشيحه من طرف وليد الشاعر، صاحب مسابقة آل الشاعر.

وإجمالى الجوائز 100 ألف جنيه، مقسمة 1000 إلى 500 جنيه على العشرة الأوائل، كما سيتم تكريم 50 من المحفظين بمبالغ مالية من 500 جنيه حتى 100 جنيه، وبقية المبلغ موزعه على بقية المتسابقين.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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مصر 365

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