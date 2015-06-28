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أمن نجع حمادى ينظم إفطارًا لأسر شهداء الشرطة

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أمن نجع حمادى ينظم إفطارًا لأسر شهداء الشرطة أمن نجع حمادى ينظم إفطارًا لأسر شهداء الشرطة
نظم فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث، واللواء هشام عبد الجواد نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال، أمس السبت، حفل إفطار لأسر شهداء الشرطة بمراكز شمال محافظة قنا بنادى الشرطة بمدينة نجع حمادى.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، واللواء هشام خطاب مدير المباحث، وعدد من قيادات مديرية أمن قنا، تكريمًا للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأديتهم الواجب الوطنى خلال السنوات القليلة الماضية.
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