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اليوم.. محافظ الغربية ومندوب من رئاسة الوزراء يتابعان التطوير بالمحلة

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اليوم.. محافظ الغربية ومندوب من رئاسة الوزراء يتابعان التطوير بالمحلة اليوم.. محافظ الغربية ومندوب من رئاسة الوزراء يتابعان التطوير بالمحلة
يتفقد اليوم الأحد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، ومندوب من مجلس الوزراء، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، أعمال التطوير التى تشهدها مدينة المحلة لجعلها مدينة نموذجية بناء على قرار رئيس الوزراء بجعل المدينة، مدينة نموذجية واعتماد 20 مليون جنيه لأعمال التطوير.

وتجرى أعمال التطوير على 4 محاور من ميدان الشون لميدان المشحمة ومن ميدان الشون لحى ثان حتى بداية حى أول المحلة بشارع نعمان الأعصر وتطوير موقف الزؤاعة ونقله بالقرب من الطريق الدائرى ورصف شارع الزراعة حتى أول شارع سعد زغلول وتطوير وتحديث شارع محب إلى جانب تطوير شارع سكة زفتى وشارع الثورة بمنطق السبع بنات وشارع الإنتاج على أن تنتهى أعمال التطوير خلال ثلاثة أشهر ومن المقرر أن يتم إعداد تقرير لعرضه لرئيس الوزراء والإعداد لزيارة لرئيس الوزراء للمحلة خلال الفترة المقبلة.
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