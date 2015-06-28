محافظ الإسماعيلية: مفاجآت للأهالى خلال احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن الاحتفالات التى سوف يتم تنظيمها داخل شوارع وميادين المحافظة أثناء الاحتفال الأسطورى بتشغيل قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس المقبل لن تكون أقل من الاحتفال الرسمى على شاطئ القناة الجديدة، مشيرًا إلى إعداد مفاجآت للأهالى خلال الافتتاح.

جاء ذلك خلال لقاء صحفى عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، وأشار المحافظ، إلى أن هناك مفاجآت تنتظر أهالى الإسماعيلية خلال حفل الافتتاح، من بينها إقامة أعمال فنية تشكيلية ضخمة توضح قيمة الحدث الكبير، والذى تشهده المحافظة شارك فيها كبار الفنانين التشكيليين.

وأضاف المحافظ، إلى أن المحافظة تواصل تطوير الميادين وصيانة مداخل المحافظة، وإنارتها والاهتمام بالشكل الجمالى للمحافظة حتى يتواكب مع هذا الحدث الكبير، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم جدًا بأن يكون للإسماعيلية نصيب كبير من حفل الافتتاح، وأن تكون معظم مراسم الاحتفال داخل المحافظة ومدنها.

وتابع المحافظ: "أننى تسلمت العمل محافظًا للإسماعيلية منذ أربعة شهور فقط، أى فى شهر فبراير من العام الحالى، وكان ملف افتتاح القناة الجديدة هو أهم الملفات رغم قصر المدة، ولم يتبق الكثير على افتتاح هذا الحدث إلا أننا حاولنا إنجاز الكثير حتى الآن، خاصة أن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم، بالإضافة إلى الخدمات الداخلية والتصدى للإشغالات وتكثيف النظافة داخل المحافظة ومدنها".