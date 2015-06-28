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مدير أمن البحيرة: الدراجة البخارية المستخدمة فى تفجيرات دمنهور مسروقة

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مدير أمن البحيرة: الدراجة البخارية المستخدمة فى تفجيرات دمنهور مسروقة مدير أمن البحيرة: الدراجة البخارية المستخدمة فى تفجيرات دمنهور مسروقة
صرح اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بأن خبراء الأدلة الجنائية وفريق المباحث توصلوا لكشف نوع الدراجة البخارية التى كان يستقلها الإرهابيان وتبين أنها ماركة هوجن شاسيه رقم 591630198، موتور رقم 9588333 وبالكشف عنها تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7310/2011 جنح قسم شرطة دسوق كفر الشيخ عن بتاريخ 26/10/2011 .

وأضاف مدير أمن البحيرة فى تصرحات خاصة أنه تلقى إخطارًا من قسم شرطة دمنهور من إدارة شرطة النجدة بسماع دوى انفجار بشارع الحميات بالقرب من جراج أتوبيسات شركة ميسا للنقل والرحلات (قطاع خاص) بمحيط مجمع مواقف دمنهور دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مدير الأمن و قيادات المديرية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالاستعانة بكلاب المفرقعات وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة وتبين العثور على أشلاء متفرقة بمكان الحادث لشخصين مرتكبى الواقعة (دون حدوث ثمة إصابات).

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