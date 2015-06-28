"الرئاسة": السيسى أكد أن صندوق "تحيا مصر" يدعم الدولة فى إقامة المشروعات

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس السبت، فى إفطار صندوق تحيا مصر ، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس أمناء صندوق تحيا مصر ولفيف من الإعلاميين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية فى بيان بأن الرئيس ألقى كلمة عقب الإفطار استهلها بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء الذين قضوا جراء العمليات الإرهابية التى وقعت أمس فى كل من الكويت وتونس وفرنسا.

وتحدث الرئيس خلال كلمته عن أهمية إرساء دعائم الدولة المصرية، منوهًا إلى جسامة التحديات التى تواجهها الدولة، والتى تفرض إيجاد آلية مالية موازية تساهم فى جهود الدولة المبذولة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، ومن ثم تم تأسيس صندوق تحيا مصر ليمثل مورداً مالياً يساهم جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة فى تنفيذ عدد من المشروعات وتحقيق بعض الأهداف ذات الأولوية.

واستعرض الرئيس فى كلمته الأنشطة التى يقوم بها الصندوق فى القضاء على فيروس "سى" ومساعدة المرضى المحتاجين للتغلب عليه من أجل مواصلة حياتهم بشكل طبيعى.

وفى هذا الإطار، وجّه الرئيس باستمرار قيام القوات المسلحة بتوفير العلاج اللازم لكل من تثبت إصابته بالمرض من المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية أو المجندين، بالإضافة إلى تطوير القرى الأكثر احتياجًا وتزويدها بالمرافق الأساسية من أجل تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين فيها، علاوةً على تطوير العشوائيات واستبدالها بمجتمعات منظمة مزودة بكل المرافق وتضمن الحياة بشكل آمن وكريم للمواطنين، بما يساهم فى بث الأمل فى نفوس المواطنين ويشجعهم على مواصلة العمل والمشاركة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أشار خلال كلمته إلى مشروع الريف المصرى الجديد الذى سيتم تنفيذه فى إطار مشروع المليون فدان بما يضمه من مجتمعات عمرانية متطورة ومتكاملة، منوهًا إلى أن بدايات هذا المشروع سيتم الإعلان عنها فى السادس من أغسطس المقبل بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، فضلاً عن اِعتزام الدولة إنجاز العديد من المشروعات التى ستتكامل مع مشروع القناة الجديدة وتأتي ضمن مشروع التنمية بمنطقة القناة ومنها تطوير عدد من الموانئ وإنشاء ظهير صناعى لها، وفي مقدمتها منطقتا شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس.

وشدد الرئيس خلال كلمته على أن مصر لن تقوم إلا بسواعد أبنائها، ومن خلال العمل الجاد والدءوب وتحقيق معدلات تنفيذ سريعة للانتهاء من المشروعات فى أقل وقت ممكن، منوهًا بأهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين فى مختلف المشروعات التنموية وفى الآليات المالية اللازمة لتمويلها مثل صندوق تحيا مصر.

وأكد الرئيس أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال سواء على الصعيد التشريعى أوالإجرائى، فضلاً عن إتاحة الفرص الاستثمارية الواعدة من أجل تعزيز مشاركتهم فى عملية التنمية، كما تبذل الحكومة جهودًا دؤوبة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بما يوفر المناخ المناسب للعمل والاستثمار.

وكان قد تحدث خلال الحفل كل من الدكتور باسل الباز عضو مجلس أمناء صندوق تحيا مصر، والدكتور وائل عويضة مدير المشروعات التنموية بالصندوق، والدكتور محمد عبد العزيز عضو جمعية شباب "اسمعونا"، حيث تم استعراض إستراتيجيات وأعمال الصندوق، ولا سيما فى مجالات تطوير العشوائيات ودعم الغارمات وخطة مكافحة فيروس "سى" وخطط تطوير القرى الأكثر احتياجًا.

كما تحدث الإعلاميان خالد صلاح وعمرو أديب، حيث أكدا دعم الإعلاميين لصندوق تحيا مصر وسعيهم للتعريف إعلاميًا بالصندوق وأنشطته وسعيهم ليصبح أحد أكبر الأوعية التنموية على الصعيد الدولى.

- صور السيسى فى مأدبة إفطار صندوق "تحيا مصر"

- خالد صلاح فى كلمته أمام الرئيس: "تحيا مصر" تجسيد للاستثمار فى البشر

- بالصور.. السيسى يطالب رجال الأعمال بضخ استثمارات لتخفيف العبء عن المصريين

- بالصور.. السيسى: صندوق "تحيا مصر" أمل حقيقى لمستقبل أفضل للمصريين

- السيسى بمأدبة إفطار "تحيا مصر" يدعو للوقوف حدادًا على ضحايا الإرهاب بالعالم