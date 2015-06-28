بالفيديو - رصاصة سيسيه تخترق الصفاقسي وتنصر الزمالك

رصاصة قاتلة من أقدام عبد الله سيسيه بعد مهارة أيمن حفني قتلت صمود الصفاقسي التونسي وأعلنت فوز الزمالك بهدف قاتل في بداية مشوار المجموعات في الكونفدرالية.

الزمالك استضاف الصفاقسي التونسي في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية.

وتأخر هدف الزمالك حتى الدقيقة 90 عندما مر المتألق أيمن حفني وصنع عرضية قاتلة داخل منطقة الجزاء حولها البديل سيسيه بنجاح في شباك الصفاقسي.

بداية سريعة مخادعة

الزمالك دخل المباراة بخالد قمر في خط الهجوم خلفه مصطفى فتحي وأيمن حفني. نفس الحال بالنسبة لنادي الصفاقسي بوجود برهان الحكيمي كمهاجم صريح خلفه إبراهيم البحري.

المباراة بدأت سريعة على مرمى الفريقين وخصوصا لصالح الزمالك.

إلا أن سرعة المباراة لم تستمر لأكثر من 5 دقائق قبل أن تسيطر السلبية.

وظهرت خطورة الزمالك عن طريق اختراقات مصطفى فتحي وأيمن حفني.

خشونة وخطورة

وبعد مرور ربع ساعة من عمر الشوط الأول ظهرت الخشونة من جانب لاعبي الصفاقسي.

تدخلات قوية كانت أغلبها ضد أيمن حفني ولكن الأخير كان يرد على طريقته الخاصة.

بعدها بدأت تظهر خطورة الصفاقسي بالاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء عن طريق حسام اللواتي.

ولكن الشناوي في المكان الصحيح في كل التسديدات.

شوط زمالكاوي

في الشوط الثاني اختلف الحال بالكامل فخطورة الزمالك القليلة في الشوط الأول تحولت تماما وأصبحت أكثر وأكثر في الشوط الثاني.

أيمن حفني كان كلمة السر فبدأ بتشكيل خطورة الزمالك عن طريق العرضيات والاختراقات.

عرضية من حفني يحولها مصطفى فتحي ولكن تمر بغرابة على مرمى الصفاقسي. (شاهد اللقطة)

الخطورة تواصلت وأهدر خالد قمر أغرب فرص المباراة بعد انفراد صريح نتيجة خطأ في دفاع الصفاقسي. (شاهد اللقطة)

قبل أن يتدخل جوزفالدو فيريرا ويدفع بعبد الله سيسيه كتغيير أخير بعدما دفاع بأحمد علي ويوسف أوباما.

ونجح سيسيه في تسجيل هدف الفوز ومن جديد المتسبب الرئيسي هو أيمن حفني.

شاهد - هدف فوز الزمالك في مرمى الصفاقسي التونسي

وجمع الزمالك أول ثلاث نقاط له بعد الفوز على الصفاقسي ليتقاسم الصدارة مع أورلاندو بيراتس الذي فاز على ليوبار 1-0 في إطار نفس الجولة.