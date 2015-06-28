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إسماعيل يوسف يجيب عن: هل فيريرا مستمر مع الزمالك؟

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إسماعيل يوسف يجيب عن: هل فيريرا مستمر مع الزمالك؟ إسماعيل يوسف يجيب عن: هل فيريرا مستمر مع الزمالك؟

"هل جوزفالدو فيريرا مستمر مع الزمالك" كان هذا هو السؤال الذي وجه لإسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأبيض عقب نهاية مباراة ناديه مع الصفاقسي.

وكان الزمالك قد تغلب على الصفاقسي التونسي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت في إطار الجولة الأولى من الكونفدرالية لحساب المجموعة الثانية.

ومازال مستقبل فيريرا مع الزمالك غامضا، وكان مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض قد أكد أن عقد المدرب البرتغالي ينتهي في الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.

وعن هذا الأمر علق إسماعيل يوسف في تصريحاته لشبكة بي إن سبورتس"الأمر متروك لمجلس الإدارة".

وأتم"النتائج تتحدث عن نفسها، وعلاقته مع كل اللاعبين جيدة، أعتقد أنه سوف يستمر معنا".

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