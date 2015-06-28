مشاجرة بين عائلتين تنتهى بحرق مدرسة مهجورة لتخزين "التخت" ببنى سويف
وتلقى اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد وائل زكى مدير إدارة الحماية المدنية بتلقيه بلاغًا باشتعال النيران فى مدرسة مهجورة تستخدم لتخزين الأخشاب الخاصة بالمقاعد والأبواب التابعة لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف.
وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس 4 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق.
وتبين من تحريات المقدم محمود الشريف رئيس مباحث مركز بنى سويف، أن مشاجرة بالأسلحة النارية وزجاجات الملوتوف وقعت بين عائلتى عبد الستار والمهايته بقرية بليفيا، بعد خلاف على أولوية تحميل ركاب بين سائقين تابعين للعائلتين عقب الإفطار تطورت إلى مشاجرة بين العائلتين، أسفرت عن اشتعال النيران فى مخزن للأخشاب بمدرسة مهجورة داخل القرية.
ومن جانبها، انتشرت قوات الشرطة داخل القرية للسيطرة على المشاجرة، وتم فرض كردون أمنى أمام منازل العائلتين وجارٍ ضبط أطرافها.
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