وفاة المجند الثانى من مصابى انقلاب لورى الشرطة بالأقصر

أكد مصدر بمستشفى الأقصر الدولى وفاة المجند الثانى من مصابى حادث انقلاب اللورى التابع لقوات الأمن المركزى بالأقصر، الذى وقع مطلع الشهر الحالى، بعد سوء حالته الصحية.

وقال المصدر - فى تصريح له اليوم السبت - إن المجند الذى توفى يدعى عماد حمدى محمود (21 سنة) كان محتجزًا بغرفة العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية له إثر إصابته بعظمة الفخذ الأيسر وكسور بالضلوع، وتدهورت حالته الصحية وتوفى اليوم متأثرًا بإصابته وذلك بعد مرور أكثر من أسبوعين على احتجازه بالمستشفى.

وكانت سيارة نقل تسير بسرعة كبيرة اصطدمت بلورى شرطة كان يقل عشرات من جنود الأمن بطريق (الحبيل – الأقصر)، ما أسفر عن مصرع مجند وإصابة 23 آخرين، وضابط وسائق، وتم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولى.

>