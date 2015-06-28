القبض على عاطل وبحوزته أفيون فى الإسماعيلية

ألقت مباحث مركز فايد بالإسماعيلية القبض على عاطل مفرج عنه قريبًا من السجن وبحوزته كمية من الأفيون المخدر.

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارًا من الرائد أحمد عبد الله رئيس مباحث مركز فايد يفيد بالقبض على المدعو (ج.ع.ج) 54 سنة عاطل مقيم بأبو سلطان دائرة المركز والمفرج عنه حديثًا من السجن وبحوزته كمية من الأفيون المخدر ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

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