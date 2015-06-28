صور السيسى فى مأدبة إفطار صندوق "تحيا مصر"

ينشر "اليوم السابع" صور مأدبة إفطار، مجلس أمناء صندوق "تحيا مصر " اليوم السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكبار شخصيات الدولة.

وجاء فى مقدمة الحاضرين فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الأعمال.

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