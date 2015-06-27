رئيس "الإسعاف" من كفر الشيخ: 250 سيارة دخلت الخدمة وجارٍ تطوير 11غرفة عمليات

أكد الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف المصرية، عقب الإفطار الجماعى الذى أقامه فرع هيئة الإسعاف بكفر الشيخ بفندق القوات المسلحة بمصيف بلطيم، بحضور رئيس هيئة الإسعاف لمحافظة كفر الشيخ، والدكتور سامى النجار مدير قطاع الدلتا، والدكتور أحمد الجنزورى مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، ورؤساء مرفق الإسعاف على مستوى قطاع الدلتا والإسكندرية وعدد من المسعفين والعاملين بمرفق إسعاف كفر الشيخ وعدد من الصحفيين، أن هناك 250 سيارة إسعاف جديدة دخلت الخدمة فى الهيئة، بتكلفة 150 مليون جنيه، ماركة فولكس ألمانية الصنع، مؤكدًا أن حالات سيارات الإسعاف قبل توليه مهام عمله كان حالتها سيئة.

وأضاف الأنصارى أن نصيب إسعاف بكفر الشيخ، 6 سيارات، ليصبح إجمالى عدد سيارات الإسعاف على مستوى الجمهورية 2950 سيارة، وفق المعدل العالمى، مؤكدًا أن هناك سيارة إسعاف لكل 25 ألف نسمة.

وقال الأنصارى، إن هيئة الإسعاف المصرية تضم إسعاف طائر، و10 إسعافات نهرية، وسيضاف اثنين آخرين، مشيرًا إلى أنه جارٍ تطوير 11 غرفة عمليات على مستوى الجمهورية، بجانب مركز رئيسى.