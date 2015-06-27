سرقة الوجبات المجانية والمشروبات من أطول مائدة فى العالم

أدى سوء تنظيم فعالية تنظيم أطول مائدة للعالم بالإسكندرية إلى قيام مجهولين بمنطقة ستنالى، بسرقة عدد كبير من الوجبات المجانية والمشروبات الغازية التى كان من المقرر أن يتم توزيعها على المواطنين المتواجدين بمنطقة ستنالى.

وقامت مجموعة من الأشخاص، خاصة العاملين بإحدى الجراجات المحيطة بالمنطقة بالاستيلاء على وجبات مجانية وعدد كبير من المشروبات الغازية التى كان من المقرر توزيعها وتخزينها داخل مبنى صغير بالجراج، ونقلها فى سيارة صغيرة عقب انتهاء الافطار، مما تسبب فى أزمة كبرى بنقص الوجبات المجانية بمنطقة ستنالى، وإلى استياء الأهالى الذين لم يتمكنوا من الحصول على وجبات مجانية، وعبروا عن غضبهم بتكسير الطاولات التى كانت معدة للمائدة على كوبرى ستانلى.

كما أدى سوء التنظيم إلى تكالب المارة والأهالى على سيارات توزيع الوجبات للحصول على أكبر كمية من الوجبات والمشروبات دون مراعاة احتياجات الآخرين.

ويذكر أن الإسكندرية قد دخلت موسوعة چينيس للأرقام القياسية بتحقيقها 4303 أمتار لأطول مائدة فى العالم، لتتعدى بذلك إيطاليا والتى حصلت على طول 2000 متر العام الماضى، بالرغم من حدوث بعض السلبيات.