خرافات عن غذاء طفلك ونومه

معظم الأمهات يعانين من مشكلات الغذاء مع أطفالهن؛ هي تريد أطعامه وجبات صحية، وهو يعلن تذمره ورفضه..وهنا تختلط الشائعات بالحقائق

1- الطفل يمرض بسهولة إذا لم يأكل جيداً..خطأ

2- اعطيه مزيداً من اللبن كتعويض له..خطأ، والحقيقة أن تجعليه يشرب كميات من المياه بعد سنتين من العمر، مع كوب لبن واحد لكل وجبة

3- لا تصري على مواصلة إطعامه بعد سن السنتين..حتى لا يتجاهل الرسائل المهمة التي يرسلها جسده عند الشعور بالشبع

4- التركيز على الوجبات الثلاث فقط..خطأ كبير؛ فالطفل يحتاج إلى الأكل كل ثلاث ساعات، على أن تحتوى على قيمة غذائية عالية، لذا لا تقلقي إذا لم يأكل إحدى الوجبات

نوم طفلك

*غير حقيقي أن الطفل ينام طول الليل عندما يبلغ 12 أسبوعاً؛ وتوقع هذا يسبب للأم القلق والتوتر، وإحساسا بأنها تفعل شيئا خاطئاً

العلاج: يكون بالقيام بأشياء تشجع طفلك على بدء النوم لفترات أطول؛ بإنشاء روتين هادئ وقصير لوقت النوم، السماح له بالنوم من تلقاء نفسه، وألا تذهبي إليه أثناء نومه كلما صدر منه أي ضوضاء



*إيقاظه حتى ساعة متأخرة من الليل بهدف منع استيقاظه مبكراً...كل الحذر من فعل هذا الأمر؛ فإبقاء الطفل لمدة طويلة مستيقظا أثناء الليل يعرضه للإرهاق والتعب ومن ثمة يصعب عليه أن ينعم بنوم طويل هادئ

العلاج: دعيه ينام بشكل طبيعي ويستيقظ بشكل طبيعي في الصباح.



• لا مشكلة من نوم حيوان أليف بجانب طفلك...خطأ كبير؛ فهناك 600000 طفل تم عضه بواسطة الكلاب في كل عام، مما استوجب عناية طبية مشددة...حتى القطط فهي تقفز على سرير الطفل حديث الولادة، وتقوم بخدشه بأظافرها أو خنقهم



• *حبوب كثيرة تضاف إلى طعام الطفل لتساعده على النوم..خطأ كبير؛ فهي تساعد على زيادة السعرات الحرارية التي يتناولها، وزيادة بدانته خاصة قبل أربعة أشهر من ولادته