أمور جميلة عن الحمل لم تخطر ببالك

مع انشغالك باكتشافك أنك حامل وإعلان الخبر بين الأهل والأقارب والصديقات، سينصب اهتمامك على صحتك وصحة الجنين، ما الممنوع وما المسموح، ما الصح وما الخطأ. ولكن دعينا نهمس لك بأن من أجمل الأمور الآن هو أن تنسي ما لا يمكنك فعله، وتستمتعي بكل ما تستطيعين عمله.

وكي تستمتعي أكثر بهذه المرحلة، تتذكري أن هنالك بعض الأمور الصغيرة والجميلة التي قد لا تخطر ببالك عن حملك، ولكن انتبهي أن لا تتمادي فيها.

- الاهتمام: الكل يهتم بالمرأة الحامل، ستصبحين محط أنظار واهتمام الجميع، حتى الغرباء سيقدمون ابتساماتهم لك ويقفون؛ ليقدموا مقعدهم كي تجلسي.



- الاستثناء: ستكونين مستثناة من كثير من المسؤوليات، والجميع لن يتوقع منك الكثير، فإن كنت متعبة وتعذر عليك الذهاب لمناسبة اجتماعية، أو لم تستطيعي استضافة أقاربك وصديقاتك كما السابق، فالجميع سيعذرك.



- التألق: هرمونات الحمل ستضفي على بشرتك وشعرك لمعاناً، وإطلالة متألقة.



- الاستلقاء: دللي نفسك بكثير من فترات الاستلقاء والراحة خلال اليوم. ستكونين أميرة في تدليلك لنفسك وحبك للراحة.



- العذر: أنت معذورة فلن تستطيعي حمل هذه الأكياس الثقيلة، وقد تكونين متعبة من غسل الصحون، أو تنظيف المنزل، بالنهاية أنت تحملين جنيناً يكبر في رحمك، وهذا عذرك الأول والأخير.



- الهدايا: هذه هي فرصتك لتجهيز حفلة إعلان الحمل، واستقبال المولود، والهدايا ستنزل عليك كالمطر.



- المكافآت: الكل سيحاول مكافأتك على تعبك وصبرك وحتى تألقك بطريقة وأخرى، فإن اشتهيت طعاماً معيناً فستتبرع إحدى الصديقات بإعداده لك، وإن كنت مجهدة من أخذ توصيل طفلك إلى المدرسة، فقد تقوم بهذه المهمة إحدى قريباتك بالنيابة عنك.