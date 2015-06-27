أناقة راقية بالتنّورة الماكسي على طريقة النجمات

منذ أو وعينا الدنيا، ونحن النساء نعلم أنّ الفستان هو الخيار الأكثر أناقة للمناسبات الكبيرة والضخمة، لكن هذا العام تغيّرت النظرية وحلّت التنورة الماكسي مكان الفستان للإطلالات الأكثر فخامة، وبخاصّة بعد أن اعتمدتها النجمات على السجادة الحمراء، وتألّقن بها.

وقد قدّمت دور الأزياء العالميّة تصاميم رائعة وغاية في الابتكار للتنانير الماكسي، منها الضيّق، ومنها الواسع، ومنها بقصّة ذيل السمكة. وقد اختارت النجمات من هذه التصاميم تنانير تناسب قوامهنّ والمناسبات التي حضرنها، وبدت هذه التنانير بالفعل بنفس مستوى جمال الفستان. ومنهنّ ميساء المغربي، وقد اختارت تنورة طويلة بطبعة الورود ونسّقتها مع قميص أبيض. وكذلك Sienna Miller بأجمل إطلالاتها على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" بتنورة طويلة وتوب من Gucci. وأيضاً أحلام، التي اختارت التنورة الماكسي مع قميص أزرق بأكمام قصيرة. ومن قبلها نجوى كرم التي تألقت بتنورة طويلة من التفتا البنفسجي. وأيضاًJessica Alba، Olivia Palermo، Emma Stone، جويل ماردينيان، Olivia Wilde وغيرهنّ كثيرات...

وأنت أيضاً بإمكانك أن تتألقي بإطلالة راقية بالتنورة الماكسي لمناسباتك الفخمة القادمة، وكلّ ما عليك فعله هو اختيار التصميم الذي يناسبك، وتنسّقيه مع توب رائعة، كما فعلت النجمات. وطبعاً لا تنسي الأكسسوار الذي بإمكانه أن يضيف الكثير إلى أناقتك.

سيعجبك أيضاً: