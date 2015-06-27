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موسكو تعرب عن غضبها من المواد الساخرة التي نشرتها اليابان

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موسكو تعرب عن غضبها من المواد الساخرة التي نشرتها اليابان موسكو تعرب عن غضبها من المواد الساخرة التي نشرتها اليابان

أرشيفية

أعلنت وكالة “انترفاكس” نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، أن وزارة الخارجية الروسية تعتبر أن المواد، التي نشرتها اليابان مؤخرا حول الماضي العسكري لليابان، تدنيس للمقدسات.
> وقال المصدر: ” نحن غاضبون من محاولة اليابان بتشويه ذكرى الحرب العالمية الثانية وكيف أن الجنود السوفيتين والشعب الصيني عانوا من الإحتلال الياباني”.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن “النزعة العسكرية اليابانية اعترف بها عالميا على أنها كانت معادية في الحرب العالمية الثانية”، وقام الجيش الياباني بجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية، لا يمكن نسيانها.”

 

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