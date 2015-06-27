غدًا الحكم بحبس وعزل رئيس مجلس إدارة “دار التحرير”

تصدر، غدًا الاحد، محكمة جنح اﻷزبكية برئاسة المستشار ايهاب الراهب، وامانة سر عيد سعيد، حكمها في الدعوى رقم6868 لسنة 2015 التي أقامها شريف الملاح مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والتي يطالب فيها بحبس وعزل جلاء جاب الله رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، لعدم تنفيذه حكم نهائي صادر من محكمة اﻻستئناف العالي بضم مدة الخدمة السابقة وما يترتب عليها من أثار وفروق مالية.

وقام دفاع المؤسسة الحاضر عن “جاب الله “بصفته بتقديم حافظة مستندات طويت علي صور احكام نقض قديمة تعود للسبعينات والثمانينيات مطالبين برفض الدعوى بإعتبار جاب الله ليس موظفًا عامًا، اﻻ ان دفاع الملاح قدم مذكرة بدفاعه دحض كل دفوعهم.

وأكد المستشار القانوني «للملاح» عاطف خضر المحامي، ان رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بالرغم من انه حضر بصفته وليس بشخصة اﻻ انه بمثابة موظف عام وفقا لنص المادة 12 من قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996، والتي نصت على انه كل من اهان صحفيًا او تعدي عليه بالسب يعاقب بالعقوبات المقررة باهانة الموظف العام أو التعدي عليه المنصوص عليها بقانون العقوبات، مشيرًا إلي ان ما قدمه دفاع المؤسسة احكام قديمة قبل صدور قانون سلطة الصحافة 96 لسنة 1996.

يذكر ان الزميلين رمضان حنضل نائب رئيس تحرير جريدة المساء، ومصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية، قد اقاما جنحتان مباشرتان أيضًا لحبس وعزل “جاب الله” لإمتناعه عن تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين لصالحهما بضم مدة الخدمة السابقة، ورغم مطالبة المجلس اﻻعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ولجنة شئون العاملين بالمؤسسة” جاب الله” بسرعة تنفيذ اﻻحكام احترامًا للدستور والقانون وحجية احكام القضاء باعتبارة حكما نهائيًا واجب النفاذ، اﻻ ان”جاب الله ” ضرب بهذه المطالبات عرض الحائط.