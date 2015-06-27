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غدًا استكمال مرافعة الدفاع في قضية ” خلية الظواهري “

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غدًا استكمال مرافعة الدفاع في قضية ” خلية الظواهري “ غدًا استكمال مرافعة الدفاع في قضية ” خلية الظواهري “

أرشيفية

تستكمل، غدًا الاحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمي، سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة 68 متهمًا، في مقدمتهم محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي، في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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