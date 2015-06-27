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غدًا الحكم في دعوى إثبات زواج الراقصة “صافيناز”

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غدًا الحكم في دعوى إثبات زواج الراقصة “صافيناز” غدًا الحكم في دعوى إثبات زواج الراقصة “صافيناز”

صافيناز

تصدر، غدًا الاحد، محكمة الأسرة بالدقي، برئاسة المستشار معتز بالله عزام، حكمها في الدعوى المقامة من الراقصة صافيناز، والتي تطالب فيها بإثبات الزواج العرفي حتى تتمكن من الحصول على الإقامة،.

وكانت الراقصة الأرمينية قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الدقي تحمل رقم 147 لسنة 2015 وطالبت فيها بإثبات زواجها العرفي من المدعو أحمد عبد العظيم صاحب شركة سياحة، حتى تتمكن من الحصول على الإقامة بمصر وأجلتها المحكمة فى المرة الأولى إلى 14 يونيو لحضور ممثل عن منهم بالجلسة القادمة خاصة أن زوج الراقصة قد اعترف بالزواج.

 

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