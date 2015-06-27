وقف البناء لأحد المبانى بالعجمى تنفيذا لقرار إيقاف التراخيص 6 أشهر

شن حى العجمى اليوم حملة ضد المبانى المخالفة، وذلك فى إطار تنفيذ القرار رقم (1033) بشأن إيقاف تراخيص البناء بمنطقة العجمى لمدة ستة أشهر.

وفور ورود بلاغ بتنفيذ حالات بناء، تم التحرك بعربات مؤجرة لإدارة أشغال الطريق والوصول إلى مكان الحدث بشارع مسجد الشرش بالبيطاش غرب وتم التحفظ على (2) خلاطة أسمنت ولودر صغير وإيداعهم جراچ المرافق وتكليف المقاول بتجهيز الحملة اللازمة لتنفيذ الإزالة.

وتمت ازالة الدور الثامن والشدات الخشبية المدعمه له من العقار الكائن بشارع مسجد الشرش الجهة المقابلة للمسجد من الناحية الغربية والمكون من سبعة أدوار وشدة خشبية لدور ثامن علوى.

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