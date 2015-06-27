مواطن لوزير التعليم العالى: إحنا ناس فقراء..والوزير: وأنا جاى عشانكم

استوقف أحد المواطنين الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أثناء زيارته المفاجئة لمستشفى بنها الجامعى وقال له "احنا ناس فقرا ومش عارفين نتعالج" فرد الوزير " وانا جاى هنا علشانكم " ثم تابع جولته بالمستشفى وتفقد جميع الأقسام بها .

كان الدكتور وزير التعليم العالى زار المستشفى الجامعى ببنها لتفقد احوال المرضى والتجهيزات بالمستشفى واستمع لمشاكل المرضى وذويهم خلال تفقده اقسام المستشفى المختلفة وقسم الاستقبال واشتكى له بعض المترددين من قلة أعداد اسرة العناية المركزة وشراء الادوية من الخارج كما أمر الوزير خلال الجولة بتحويل إحدى الحالات الخطرة إلى معهد الاورام بالقاهرة

وأكد الوزير خلال الجولة أن المستشفيات الجامعية شهدت طفرة كبيرة سواء فى الأجهزة أو نظام معالجة المرضى وكلن تواجهها عدة تحديات أهمها عدم توافر البند الخاص بشراء الأدوية الأمر الذى يضطر معه المريض لشراء الأدوية والمستلزمات من الخارج وناشد الوزير القادرين ومؤسسات المجتمع المدنى والمتبرعين بتقديم الدعم المادى لشراء الادوية بالمستشفيات وتوفيرها للمرضى الغير قادرين.

وقال الوزير إن الوزارة بصدد إنشاء أول نظام للربط الإليكترونى بين المستشفيات الجامعية داخل الجامعة الواحدة والجامعات فى المحافظات المجاورة بهدف التنسيق بين كل المؤسسات الطبية الجامعية لتقديم خدمة افضل للمريض المتردد عليها، مشيرا إلى أنه يدرس حاليا أحد عروض هذا المشروع والذى تقدمت به إحدى الشركات الألمانية فى هذا المجال وأن المرحلة الثانية للمشرع ستعمل على ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة بما يتيح متابعة حالة المريض بعناية وتوجيه الحالات لاماكن توافر الخدمة بسرعة تحت إشراف الأساتذة والأطباء من أعضاء هيئة التدريس.