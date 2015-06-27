لجنة تقصى حقائق سورية: الأكراد مارسوا تهجير قسرى ضد السنة بتل أبيض

توصلت لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الائتلاف الوطنى السورى، المؤلفة من أكراد وعرب إلى وقوع "تجاوزات عديدة" من قوات حماية الشعب الكردية ضد السكان المدنيين فى منطقة تل أبيض، تنوعت بين إرسال رسائل تهديد عبر الاتصالات الهاتفية، أو صفحات التواصل الاجتماعى من أشخاص محسوبين عليها.

وقالت لجنة تقصى الحقائق التى زارت ميدانيًا منطقة تل أبيض فى ريف محافظة الرقة فى بيان لها اليوم السبت، إن "التهجير القسرى حصل فى أماكن عديدة تم الاستيلاء فيها على الآليات والمواشى والمحاصيل الزراعية، وسرقة المنازل، وكتابة عبارات عنصرية ضد العرب ( السنة )على الجدران " .

ويحاول الاكراد فى شمال سورية تسويق فكرة حكم ذاتى ، كما هو واقع الحال بشكل جزئى فى منطقة القامشلى تحت مسمى الإدارة الذاتية ، إلا أن صعوبات كبيرة لا تزال تعرقل مشروعهم .

وقال الائتلاف: "اننا نطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثة تحقيق دولية بشكل فورى لدخول مدينة تل أبيض والقرى المحيطة بها، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التى ارتكبتها قوات " حماية الشعب الكردى " كما و اننا نطالب بمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات " .

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