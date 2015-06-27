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من المران- تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الترجي .. عودة الغزال

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من المران- تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الترجي .. عودة الغزال من المران- تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة الترجي .. عودة الغزال

شهد مران النادي الأهلي الذي أقيم يوم السبت ظهور ملامح تشكيل الفريق الذي سوف يواجه الترجي التونسي يوم الأحد في ملعب الجيش بالسويس.

ويستضيف الأهلي منافسه التونسي في إطار الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية التي يحمل لقبها وذلك لحساب المجموعة الأولى.

ويبدو من التشكيل أن فتحي مبروك المدير الفني للأهلي سوف يعتمد على خماسي في خط وسط فريقه، على أن يكون عمرو جمال مهاجم وحيد في أول مشاركاته كأساسي بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

هذا مع وجود أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى في ظل عدم الجاهزية الفنية لشريف إكرامي العائد من الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في الدفاع: باسم علي- محمد نجيب- سعد سمير- صبري رحيل

في الوسط: حسام غالي- حسام عاشور- وليد سليمان- محمود حسن "تريزيجيه"- عبد الله

السعيد

في الهجوم: عمرو جمال

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