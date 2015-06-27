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جمعة: مابيدي خارج حسابات الأهلي لهذا السبب

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جمعة: مابيدي خارج حسابات الأهلي لهذا السبب جمعة: مابيدي خارج حسابات الأهلي لهذا السبب

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي خروج الكونجولي ليما مابيدي لاعب وسط الصفاقسي من حسابات الفريق بسبب "لا يملك المواصفات التي نبحث عنها".

الأهلي كان قد أعلن عن سعيه لضم لاعب وسط أجنبي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وسائل الإعلام التونسية أكدت إن مابيدي أصبح قريب من الانتقال إلى الأهلي.

وخرج وائل جمعة وأكد حديث النادي الأهلي مع أنيس بوجلبان المدرب العام للصفاقسي بخصوص الحديث عن اللاعب. (طالع التفاصيل)

وأوضح مدير الكرة بالأهلي إن مابيدي أصبح خارج حسابات الفريق.

وقال جمعة: "تحدثت منذ فترة مع الجهاز الفني عن مابيدي".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي "ولكن بعد متابعته تأكد الجهاز الفني إنه لا يمتلك المواصفات التي يسعى بتوافرها في لاعب الوسط الدفاعي الذي يبحث عنه الفريق".

وأتم "التعاقدات الجديدة تتم وفقا لمباحثات فنية مكثفة بين الجهاز الفني ولجنة الكرة".

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